AMANDA GURGEL, professora do Rio Grande do Norte, silenciando os deputados em audiência pública ao mostrar seu contracheque de R$ 930 para ilustrar a situação crítica da educação do País. Amanda Gurgel foi para a lista brasileira dos trending topics no Twitter

"Ele é um sujeito enrolado, a vida toda dele é enrolada''

DEMÓSTENES TORRES, líder do DEM no Senado, referindo-se ao ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, acusado de ter multiplicado seu patrimônio por 20 em quatro anos

"Eu entendo Hitler"

LARS VON TRIER, diretor dinamarquês, em entrevista no Festival de Cannes. Depois se desculpou dizendo ter se deixado levar por provocação

"Sei que sou difícil"

JÚLIO MEDAGLIA, maestro, retornando à TV Cultura, da qual havia sido demitido após 24 anos de programa

"Chegamos ao milhão e meio de Candangueros e Candangueras"

HUGO CHÁVEZ, presidente da Venezuela, anunciando que sua conta no Twitter, utilizada para emitir anúncios oficiais e receber sugestões sobre sua gestão, superou a cifra de 1,5 milhão de seguidores

"Deus falou comigo para eu fazer isso"

RODRIGO MORETO CUBEK, advogado brasileiro preso no Paquistão por gritar palavras sobre a Virgem Maria na mesquita da Faisal. Ele está sendo acusado de promover "animosidade"

em grupos diversos

"Sou amigo do Ricardo Teixeira mesmo, sou amigo da Globo mesmo, apesar de ser gângster"

ANDRÉS SANCHES, presidente do Corinthians, na reunião do Clube dos 13, diante de mais de 50 pessoas, gerando certa dúvida se também fazia referência a sua pessoa

"Trepem mais"

PEDRO JUAN GUTIÉRREZ, escritor cubano, durante uma mesa do 3º Congresso Internacional de Jornalismo Cultural, complementando: "Vivam mais intensamente, dramaticamente, não se tornem escravos da virtualidade"

"A PM sempre foi marcada pela virilidade, e o policial irá promover seu trabalho de forma viril"

CEL. MÁRIO SÉRGIO DUARTE, comandante da PM do Rio, em entrevista sobre o treinamento de guardas municipais para lidar com turistas gays