JEROME VALCKE, secretário-geral da Fifa, voltando a manifestar "preocupação" em relação à Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

"Um presidente nunca esquece de nada"

DILMA ROUSSEFF, na famosa festa de São João de Caruaru (PE), quando questionada se o arraial serviria para esquecer os problemas políticos

"Deus como que me impingiu a decidir"

JERÔNYMO PEDRO VILLAS BOAS, juiz de Goiânia, justificando por que anulou o contrato de união estável celebrado por uma casal homossexual na cidade, contrariando decisão do STF

"O ofício do juiz viola a lei, pois não considera o princípio da igualdade e da dignidade"

HELENA CARRAMASCHI, conselheira da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Goiás, sobre a decisão de Villas Boas

"Existem locais no Brasil em que a tortura se aproxima da mutilação"

MARIA MARGARIDA PRESSBURGER, do Subcomitê de Prevenção da Tortura da ONU, que investiga violações de direitos humanos nas prisões brasileiras

"Meus três corações quase saíram pela boca"

EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, Pelé, comentando o nervosismo antes da vitória do Santos sobre o Peñarol na final da Taça Libertadores

"Eu tô de saco cheio de ver companheiro acusado, humilhado, e depois não se

provar nada"

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ex-presidente, durante encontro

do PT em Brasília

"Por que não vem morar comigo? No meu apartamento tem lugar"

PAULO TEIXEIRA, líder do PT, para Cândido Vacarezza, líder do governo na Câmara, no mesmo encontro em Brasília, sugerindo que as alas rivais do partido finalmente estão dispostas a parar de brigar