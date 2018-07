ABILIO DINIZ, dono do grupo Pão de Açúcar, depois da reunião de conselho do sócio francês Casino, que rejeitou por unanimidade a fusão com o Carrefour

"Entrem, mas em silêncio, que eu sou o ator. Lábios molhados. Cio sagrado"

JOSÉ CELSO MARTINEZ CORRÊA, diretor do Teatro Oficina, liberando a entrada do público que tinha ficado de fora do espetáculo Macumba Antropófaga, encenado na Flip, em Paraty

"Não seria má ideia comer Machado de Assis"

POLA OLOIXARAC, escritora argentina, que participou da Flip, elegendo Machado como seu autor preferido para realizar um ritual antropofágico

"Mentira! Os espanhóis são bandidos"

LUIS ÁLVARO DE OLIVEIRA RIBEIRO, presidente do Santos, negando que tenha se encontrado com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para acertar a venda de Neymar, como noticiou o jornal catalão Sport

"Dilma institucionalizou o Brasil do improviso"

AÉCIO NEVES, senador (PSDB-MG), criticando os seis primeiros meses de gestão da presidente

"Saí há seis meses do governo e eles não saem do meu pé"

LULA, ex-presidente da República, acusando jornalistas de criarem suposta discórdia entre ele e Dilma

"Isso pode derrubar meu governo, mas não vou ceder"

BARACK OBAMA, presidente americano, numa reunião com os republicanos para chegar a um acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos

"Se eu estivesse lá, teria quebrado a cara dele"

CLAUDE LANZMANN, cineasta francês, irritando-se com o organizador da Flip, Manuel da Costa Pinto, que chamou de "coisa nazista" a recusa de Lanzmann em debater com o mediador Márcio Seligmann-Silva

durante sua mesa no festival literário