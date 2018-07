JONNIE MARBLES, o homem que jogou uma torta de espuma de barbear em Rupert Murdoch, no Twitter

"Ela é insana"

PAULO SÉRGIO FERREIRA LEITE, advogado, referindo-se à promotora Deborah Guerner, sua cliente, vinculada ao mensalão do DEM, que abandonou uma sessão dizendo que estava passando mal

"Ouvi um barulho e, quando me virei, um tubarão branco estava no ar, acima de uma das minhas estagiárias"

DORIEN SCHRODER, oceanógrafa, lembrando do susto causado por um tubarão de 500 kg que pulou dentro de um barco de pesquisas na África do Sul, quando os cientistas jogavam sardinhas na água para atrair os animais e tirar fotos de suas nadadeiras

"Se você é o avatar do Lula, eu sou o quê?"

DILMA ROUSSEFF, presidente, em uma reunião no Planalto, falando com o secretário-geral de Presidência, Gilberto Carvalho

"Foi pior do que perder o Mundial"

ELANO, jogador da seleção, sobre o pênalti perdido e a eliminação do Brasil na Copa América

"A verdade prevaleceu e estou virando esta página da minha vida"

CESAR CIELO, nadador, aliviado com a decisão da Corte Arbitral do Esporte de apenas adverti-lo pelo doping. Com isso, ele poderá disputar o Mundial na China

"Ele agiu com a brutalidade de um soldado"

ANNE MANSOURET, mãe da jornalista Tristane Banon, em entrevista ao jornal francês L"Express. Anne disse ter feito sexo com o ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn três anos antes da suposta tentativa de estupro da filha

"Cansei de nunca me reconhecerem. Sempre sou filha de alguém, ou então

é a tal oligarquia"

ROSEANA SARNEY, governadora do Maranhão e filha do senador José Sarney