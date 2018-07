REINALDO GIANECCHINI, ator, em nota distribuída pela TV Globo depois de anunciado seu tratamento contra um linfoma

"Vamos ter de rezar e pedir a Deus antes de entrar em campo"

NEYMAR, atacante

do Santos, profetizando sobre a final do Mundial de Clubes contra o Barcelona, em dezembro. O elogio ao Barça agitou dirigentes do Real Madrid, que querem o jogador

"Eu pensei que elas estavam na casa de uma tia"

ADRIANA SILVA MARTINS, mãe de duas meninas suspeitas de participar de arrastões em lojas na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Adriana as reconheceu pela TV

"Para ir a São Paulo por voo comercial, dada a insegurança do transporte aéreo, eu nem teria ido"

MARCIO LACERDA, (PSB), prefeito de Belo Horizonte, justificando o fretamento de jatinhos particulares com o uso de dinheiro público para se deslocar pelo País

"Para os homens, é o velho dedo"

CID GOMES, governador do Ceará, durante ampliação do Samu na cidade de Eusébio, acrescentando em seguida: "O danado é o cara se viciar e querer estar todo dia na porta do urologista"

"Que Deus tenha essa juíza, mas a forma absurda e gratuita com que ela humilhava policiais nas sessões contribuiu para ter muitos inimigos"

FLÁVIO BOLSONARO (PP-RJ), deputado estadual e filho do deputado federal

Jair Bolsonaro (PP-RJ), que, diante de protestos contra esse tuíte, acrescentou:

"A patrulha do politicamente correto e os "pré-conceituosos" começam a botar palavras na minha

boca sobre a morte da juíza"

"Os professores são inúteis"

DARIO BUENO, vereador (DEM) de Jacareí, SP, postando na rede social que os professores adoram palestras nas escolas porque "assim eles não precisam dar aulas"

"O clima político em Brasília é de vaca estranhar bezerro..."

DELCÍDIO AMARAL, senador (PT-MS), sobre a insatisfação na base do governo