Fraude de R$ 1,3 milhão no transporte de SP é descoberta

Cerca de 80 motoristas e cobradores do consórcio Intervias foram demitidos no último mês de agosto acusados de desviar dinheiro arrecadado com passagens, na região metropolitana de São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos pode ser de R$ 1,3 milhão por mês, segundo informações Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). A fraude foi descoberta em junho, a partir da denúncia de uma usuária do serviço intermunicipal, que não quis se identificar, de que o pagamento em dinheiro dos usuários era embolsado por motoristas e cobradores, que convenciam os passageiros a saírem pela porta da frente, sem precisar passar pela catraca. A quadrilha operava em 16 linhas de ônibus nos municípios de Cotia, Embu, Taboão da Serra, São Lourenço, Juquitiba e Vargem Grande Paulista, e deixavam de recolher aos cofres da empresa pelo menos R$ 60 mil por dia. Para desbaratar a quadrilha, o Núcleo de auditoria da EMTU investigou a ação dos criminosos, colocando agentes à paisana nas viagens dos ônibus, para acompanhar o movimento e flagrar irregularidades. Fiscais realizaram diversas viagens pelo trajeto de responsabilidade da Viação Miracatiba, empresa do Consórcio Intervias, que atua na Área 1 de concessão da Região Metropolitana de São Paulo e descobriram a fraude. Ao estender a investigação para outras linhas com grande demanda, operadas pelo mesmo consórcio, os fiscais descobriram que a evasão acontecia também em ônibus da empresa que faziam integração com a Linha 5 - Lilás do Metrô, nos terminais de Capão Redondo e Campo Limpo.