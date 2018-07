Fraude eleitoral inibe envio de mais tropas Fontes do governo americano disseram ontem descartar a hipótese de enviar reforços militares ao Afeganistão enquanto as denúncias de fraude nas eleições do mês passado não forem investigadas. O principal comandante americano no país, Stanley McChrystal, condiciona o sucesso da missão ao envio de reforços. Ontem, a Grã-Bretanha anunciou que planeja mandar pelo menos mais 9 mil soldados ao Afeganistão.