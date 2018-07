Fraude em cheques

Quase 100 milhões de cheques são compensados todos os meses e, desses, cerca de 2,5 milhões são devolvidos por falta de fundos, segundo dados da Serasa Experian. Proporcionalmente, são números menores do que os que já foram registrados no passado, quando não havia cartões de crédito e de débito nem as autorizações para débito automático em conta, destinadas ao pagamento pontual de tributos ou tarifas de serviços públicos.

Mas, como constatou o Banco Central, 7,3% dos cheques depositados entre agosto de 2008 e julho de 2009 não foram compensados devido a fraudes, roubo ou falta de fundos, contra 6,8%, em 2008, e apenas 2,7%, em 1998. Em 19 anos, nunca o número de calotes foi tão elevado, avalia a Serasa Experian.

Os calotes são variados. Há os clientes habituados a passar cheques sem fundos, por má-fé ou pela expectativa - frustrada - de receber depósitos suficientes para a compensação dos cheques emitidos. Outro caso é o dos cheques pré-datados emitidos em favor de lojas e fornecedores quando o correntista tinha emprego e renda, mas apresentados depois que ele perdeu o emprego e não tem mais condições de honrar a dívida.

Mas a essas práticas, que estão diminuindo, se acrescentaram outras mais graves. Desenvolveu-se um comércio ativo de cheques roubados em pontos centrais das grandes cidades, como a Praça da Sé, em São Paulo, ou a Cinelândia, no Rio. Além disso, fraudadores roubam talonários enviados aos clientes pelos Correios e os vendem a estelionatários ou utilizam ardilosamente os documentos, nos casos em que há o desbloqueio automático dos cheques, logo que a primeira folha do talonário é usada. Há ainda consumidores de má-fé que ordenam ao banco a sustação de cheques que emitiram regularmente para o pagamento de contas.

Para combater as fraudes, o BC quer que os bancos imponham critérios e condições para o uso dos cheques. Como parte das fraudes é cometida com cheques confeccionados há muito tempo, mas não utilizados pelos correntistas, propõe fixar um prazo máximo de 12 meses de validade para o cheque em branco. Se for preenchido depois disso, ele não será pago. Outra mudança estaria nos cheques enviados pelos Correios e não sujeitos à regra do desbloqueio prévio à utilização. O BC quer obrigar os consumidores a fazer, pessoalmente ou por telefone, o desbloqueio das folhas, à semelhança do que fazem para liberar o uso de cartões de crédito e débito. E pretende exigir a apresentação de boletim de ocorrência policial para a sustação de cheques em decorrência de furto, roubo ou extravio de cheque em branco.

Em resumo, o BC quer atribuir aos correntistas mais responsabilidade pelo mau uso dos cheques, ignorando que os maiores problemas vêm da abertura indiscriminada de contas, por critérios pouco confiáveis para elaboração do cadastro do correntista, ou da manutenção de contas de clientes habituados a emitir cheque sem fundos e da deficiência policial no combate do crime organizado.

Nem todos os portadores de cheques têm condições de ser clientes dos bancos, porque não satisfazem os requisitos necessários à abertura da conta. Os manuais de boas práticas bancárias já contemplam essas regras nem sempre cumpridas pelos estabelecimentos.

O chefe do Departamento de Normas do BC, Sergio Odilon dos Anjos, afirmou que "os números (da fraude) acenderam a luz amarela". E acrescentou que os novos procedimentos propostos pelo BC não implicarão "novos custos relevantes" para os bancos. Melhor seria que se preocupasse com os custos que serão impostos à maioria de bons clientes, que serão penalizados pelas regras que o Banco Central quer baixar.