Fraude em CNH usou digitais de candidatos legais em SP

A máfia das carteiras de habilitação em São Paulo fez vítimas entre as pessoas que procuravam auto-escolas e centros de formação de condutores (CFCs) na capital. Além de fraudar documentos e vender CNHs, o esquema criminoso usou digitais de quem tentava tirar a carteira pelas vias legais para registrar os candidatos que pagavam para não fazer aulas teóricas, exames médicos e o curso de direção. Entre as vítimas estão um aeroviário e um advogado. O primeiro queria tirar carteira para dirigir motocicletas e o segundo, mudar sua CNH de categoria. Veja também: ''Bonde da fraude'' trazia candidatos do interior Detran quer reformular sistema e CNH pode demorar mais para ser retirada "Estava no meu escritório, quando apareceram aqui quatro policiais. O constrangimento é evidente", contou o criminalista José Antônio dos Santos, de 49 anos. Santos tem carteira há mais de 30 anos e, em março de 2007, procurou a Auto-Escola JVR. Ele fez as aulas práticas no CFC Borba Gato, um dos cinco primeiros da lista de fraudadores na capital. O ranking é da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). A carteira de Santos estava no lote das 264 confeccionadas com 12 digitais. O advogado disse que pagou R$ 400 por aulas e exames. No dia 20 de junho, ele foi ouvido no Inquérito 314/08, da 2ª Delegacia de Crimes de Trânsito do Detran. "Fiquei quatro horas sentado no Detran, aguardando para ser ouvido." O advogado teve de deixar no departamento as digitais dos polegares direito e esquerdo para que fosse confrontada com as de outras CNHs. "Encontrar os responsáveis por isso será difícil." Auto escola Procurada na semana passada, a Borba Gato disse desconhecer investigações sobre o assunto. "Vocês têm de perguntar como o sistema da Prodesp aceita o uso de uma mesma digital para várias carteiras. Nunca utilizamos 'dedo de silicone'", rebateu Rafael Lima, representante da auto-escola. Até 30 de julho, o Detran havia ouvido três donos de auto-escolas e três motoristas que tiraram CNH. Nesse ritmo de depoimentos, só para ouvir os comerciantes e os motoristas supostamente beneficiados, o departamento levaria 430 anos para concluir a investigação. Para evitar isso, o diretor do Detran, delegado Ruy Estanislau Silveira Mello, determinou a abertura de 19 inquéritos e 98 processos administrativos. O objetivo é concluir as primeiras investigações em 30 dias. Para tanto, foi constituída uma força-tarefa, que está ouvindo donos de auto-escolas e motoristas. Vítimas Entre as pessoas ouvidas estão o aeroviário Gilberto Alfredo Neves, de 44 anos, a segunda vítima identificada pelo Detran. Em maio do ano passado, ele se matriculou na Auto-Escola Nova Camila, na zona oeste, para tirar a CNH. Neves contou que recebeu duas opções da funcionária da auto-escola: cursar aulas teóricas ou levar uma apostila e estudar em casa, o que é irregular. No processo, porém, a mãe da vítima ficou doente e ele desistiu de tirar a carteira. Só quando depôs é que soube que suas digitais haviam sido usadas pela máfia das CNHs. Aos policiais, Neves afirmou ainda que a única vez em que teve suas digitais capturadas foi antes do exame psicotécnico. O Detran ouviu a dona da auto-escola Nova Camila, a empresária Sandra Di Cezar. Ela disse que não identificou nenhuma irregularidade no prontuário de Neves e a biometria dele nunca foi colhida na auto-escola, por causa de problemas no equipamento. É por isso, segundo Sandra, que existe "uma data chamada dia do provedor". Conforme o Estado revelou ontem, a data é usada pelas auto-escolas e pelos CFCs para registrar no sistema aulas e exames de candidatos que não puderam ser registrados com a leitura de digitais. Sandra explicou que o dia do provedor possibilita às auto-escolas "regularizar tudo o que estiver irregular". A prática seria uma porta aberta para as fraudes, uma vez que não haveria controle sobre a veracidade das informações. Ao todo, o relatório da Prodesp mostra que 15.224 CNHs foram tiradas com fraude no sistema de registro eletrônico das digitais - cada vez que alguém tira a carteira, é obrigado a registrar a digital num leitor óptico. O candidato ainda é obrigado a passar seu dedo no leitor depois de cada aula ou exame. A fraude consistia em fazer moldes de silicone das digitais, permitindo, assim, aos candidatos driblar o sistema. A Prodesp detectou 310 auto-escolas e CFCs da capital suspeitas de participarem do esquema.