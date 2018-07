Fraude no Saresp em Sorocaba causa revolta Mães de alunos da Escola Estadual Reverendo Augusto da Silva Dourado, de Sorocaba, acusada de ter fraudado a prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) se dizem "traídas" pela direção do estabelecimento. No Saresp de 2011, todos os 27 alunos da escola tiraram 10 em matemática e a média de português foi 9,1. O desempenho garantiu à escola do Jardim Iporanga, bairro pobre da cidade, nota 9,3 - a maior entre todas as unidades da rede estadual de São Paulo.