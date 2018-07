Fraude pode levar a novas demissões na Saúde em SP O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Giovanni Cerri, admitiu hoje a possibilidade de ocorrerem novas demissões na Secretaria em função das investigações sobre o esquema de fraudes que operava no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e outros hospitais públicos do Estado. As denúncias já causaram a exoneração do diretor do CHS, Heitor Consani, preso na operação, e as saídas do secretário estadual de Esportes Jorge Pagura e do coordenador de Saúde do Estado, Ricardo Tardelli, citados nas investigações.