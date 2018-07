Fred e Cavalieri ganham chance na seleção em clássico com Argentina

O lateral Carlinhos, o volante Jean e o meia Thiago Neves foram outros jogadores convocados do Fluminense, que no domingo conquistou o tetracampeonato brasileiro com três rodadas de antecipação.

Fred, artilheiro da competição com 19 gols, ainda não tinha sido convocado por Mano em 2012, apesar da excelente forma em seu clube, enquanto Cavalieri, herói de vários jogos do Fluminense ao longo da temporada, ganhou sua primeira oportunidade na seleção sob comando do treinador.

Os atacantes Neymar e Leandro Damião, os meio-campistas Arouca, Paulinho e Thiago Neves, o lateral Fábio Santos, o zagueiro Réver e o goleiro Jefferson são os únicos jogadores chamados para o Superclássico que também estão com a seleção brasileira principal para o amistoso de quarta-feira contra a Colômbia, no EUA.

O Superclássico das Américas é disputado anualmente por Brasil e Argentina apenas com jogadores que atuam em clubes de ambos os países, sem a presença de astros de clubes do exterior como Kaká e Lionel Messi.

A partida de 21 de novembro no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, foi marcada após a suspensão do jogo do dia 3 de outubro em Resistência, no nordeste da Argentina, em consequência de uma queda de energia no estádio quando os jogadores já estavam em campo.

Na primeira partida do duelo deste ano, disputada em Goiânia, o Brasil venceu a Argentina por 2 x 1. Os gols foram marcados por Paulinho e Neymar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em seu site que São Paulo e Grêmio não tiveram jogadores convocados para este segundo jogo por causa da participação na Copa Sul-Americana.

Veja a lista de convocados, divulgada no site da CBF:

Goleiros: Jefferson (Botafogo) e Diego Cavalieri (Fluminense)

Laterais: Carlinhos (Fluminense), Fábio Santos (Corinthians), Lucas (Botafogo) e Marcos Rocha (Atlético Mineiro)

Zagueiros: Durval (Santos), Leonardo Silva (Atlético Mineiro), Réver (Atlético Mineiro)

Meio-campistas: Arouca (Santos), Jean (Fluminense), Paulinho (Corinthians), Ralf (Corinthians), Thiago Neves (Fluminense), Bernardo (Atlético Mineiro), Fellype Gabriel (Botafogo)

Atacantes: Neymar (Santos), Fred (Fluminense), Leandro Damião (Internacional)

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)