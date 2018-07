'Freegans' catam comida no lixo na Grã-Bretanha

Um grupo de britânicos que podem pagar por seus alimentos revira latas de lixo para comer de graça. Os "freegans" - palavra derivada da combinação de "free" e vegan - afirmam que os produtos que são consumidos e descartados todos os dias fazem parte de um sistema que polui o planeta e explora os mais pobres. Um estudo publicado no site do movimento freegan na Grã-Bretanha diz que, todos os dias, 7 milhões de fatias de pão, 4,4 milhões de maçãs e 1,3 milhão de iogurtes são jogados fora. Enquanto os freegans catam comida no lixo por opção, muitas pessoas fazem o mesmo por falta de opção e Greg Barrow, do Programa de Alimentos da ONU, diz que a prática é preocupante. "Nos países subdesenvolvidos, você vê as pessoas procurando comida nos lixões e em feiras, e muitas vezes elas encontram alimentos que não estão mais bons para o consumo", afirma Barrow. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.