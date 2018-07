Frei é preso por suspeita de pedofilia em Rio do Sul-SC Um frei da Ordem dos Capuchinhos foi preso em flagrante na sexta-feira no município catarinense de Rio do Sul acusado de atentado violento ao pudor. A polícia, com autorização da Justiça, vinha monitorando as ligações diárias do religioso, além de mensagens que enviava pelo seu celular. A delegada Karla Bastos Miguel disse que o envolvimento entre o sacerdote e uma adolescente de 13 anos foi denunciado pelos próprios familiares ao Ministério Público (MP).