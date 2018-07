Freio ABS passa a ser obrigatório em veículos até 2014

A partir de 1º de janeiro do ano que vem, 8% dos veículos com até oito assentos (além do motorista) e os de carga com peso de até 3,5 toneladas deverão ter o sistema. Esse porcentual deve subir para 15% em 2011, 30% no ano seguinte, depois 60%, até a totalidade da frota em 2014. Em relação aos veículos maiores, 40% devem estar equipados a partir de janeiro de 2013. No ano seguinte, todos. A resolução prevê que as montadoras poderão determinar como farão para cumprir a regra, escolhendo os modelos que devem receber primeiro o dispositivo.

A partir de 2014, os veículos novos que não tiverem o sistema instalado não poderão ser licenciados. ?A instalação gradativa é necessária até para baixar os custos?, diz o presidente da comissão de área técnica da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Marcus Vinicius Aguiar. As montadoras cobram entre R$ 2 mil e R$ 3 mil pelo equipamento atualmente. ?Hoje, todo o equipamento é importado. Com o prazo, temos a chance de ter fornecedores aqui no Brasil, e o volume maior de vendas deve fazer com que o preço caia.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.