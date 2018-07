Freiras assinam contrato com gravadora de Lady Gaga

Uma ordem de freiras beneditinas da França assinou um contrato para a gravação de um disco com a mesma gravadora da estrela pop Lady Gaga e as bandas U2 e The Rolling Stones.

As freiras da abadia de Notre-Dame de l'Annonciation, da região da cidade de Avignon (sul do país), venceram um concurso mundial que procurava os melhores corais femininos de canto gregoriano.

Mais de 70 conventos de Europa, África e Estados Unidos participaram do concurso.

A ordem de freiras vencedora data do século 6 e segue a tradição de viver em clausura.

Elas assinaram um contrato com a gravadora britânica Decca Records, e o primeiro álbum, intitulado Voices - Chant from Avignon ("Vozes - Canto de Avignon", em tradução livre) deve sair em novembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.