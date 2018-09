Freiras beneditinas oferecem retiro espiritual online

Duas freiras beneditinas na Inglaterra inovaram ao oferecer uma versão online do tradicional retiro espiritual.

Os retiros, nos quais as religiosas oferecem hospedagem para as pessoas ficarem mais próximas de Deus, são parte importante da tradição da ordem, mas elas dizem que o mosteiro onde vivem não tem mais espaço para isso.

Além disso, o local vive do dinheiro de doações o que, segundo elas, não é muito.

A alternativa é boa para quem não tem muito tempo, dizem as freiras

A saída foi oferecer o retiro online, no qual o fiel em tese passa um tempo rezando e meditando, em contato com Deus.

A novidade também oferece linhas de comunicação com as freiras, com bate-papos online e ligações por Skype.

O fato de elas cobrarem pelo serviço religioso pode levantar polêmica, mas elas dizem esperar levantar dinheiro para mudar para um lugar maior e assim, expandir sua ordem.