Freixo sobe para 18% mas Paes lidera com 54% no Rio--Datafolha

Com 54 por cento, Paes oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior do Datafolha em parceria com a TV Globo, realizado nos dias 28 e 29 de agosto, e venceria as eleições municipais da capital fluminense no primeiro turno no panorama atual.

Os outros candidatos não tiveram alterações fora da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

Em terceiro lugar está Rodrigo Maia (DEM), com 4 por cento, à frente de Otávio Leite (PSDB), com 3 por cento; Aspásia Camargo (PV), com 2 por cento; e Cyro Garcia (PSTU), com 1 por cento.

Nove por cento dos eleitores declararam que votariam em branco ou nulo e 8 por cento estavam em dúvida sobre o voto ou não responderam.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 10 e 11 de setembro, com 1.086 eleitores, e divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

(Por Daniela Ades, em São Paulo)