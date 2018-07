Freixo vai se encontrar com parlamentares europeus A Anistia Internacional confirmou o convite ao deputado estadual Marcelo Freixo para uma série de encontro com parlamentares europeus e ativistas em defesa dos direitos humanos este mês. A entidade reconheceu os esforços do governo do Rio de Janeiro para oferecer proteção ao parlamentar ameaçado de morte e prender milicianos, mas cobrou a implementação das medidas recomendadas no Relatório Final da CPI das Milícias e a tipificação do crime de milícias pelo Congresso.