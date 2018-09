Frenesi da moda volta ao tapete vermelho do Oscar

Entre as damas de vermelho estavam Anne Hathaway, co-apresentadora da cerimônia, num vestido Valentino com volume nas costas; Sandra Bullock num tomara-que-caia de Vera Wang; e a jovem Jennifer Lawrence, indicada ao Oscar de melhor atriz, com um Calvin Klein minimalista - "simples e bonito", segundo ela.

"Os vestidos do Oscar ficaram muito distantes dos vestidos clássicos com aqueles decotes pendentes", disse o diretor de moda da revista InStyle, Hal Rubenstein. "Este ano tem muito a ver com corte, modelagem e cores realmente fortes."

A atriz espanhola Penélope Cruz, de braço dado com o marido, Javier Bardem, indicado a melhor ator, usava um vestido vermelho reluzente, comprido e decotado, apenas um mês depois de ser mãe pela primeira vez. Jennifer Hudson estava ainda mais cintilante, com um Versace puxando para o laranja.

A estilista Quela Renee disse que os vestidos justos evocam o "glamour de Hollywood". "Foi uma volta aos anos 60, uma coisa muito 'Eu sou mulher'", disse Renee, citando os figurinos de Cate Blanchett, Scarlet Johansson e Anne Hathaway.

Houve também vários tons de violeta, como o Rodarte cor de berinjela de Natalie Portman, que está grávida. Mila Kunis, que contracena com Portman em "Cisne Negro", escolheu um tom lavanda, em modelo de Elie Saab.

A noite também foi dos tons de prata - seja em modelos inteiros dessa cor, ou em pequenos detalhes aplicados aos vestidos. Gwyneth Paltrow brilhava mais que estatueta do Oscar com um justíssimo vestido Calvin Klein. "Fizeram para mim," contou ela. "Eu queria usar uma espécie de roupa de mergulho glamourosa."

Hilary Swank usou um tomara que caia prateado Gucci, com plumas cinzas aos pés. Halle Berry também dispensou as alças no seu Marchesa prateado. Nicole Kidman, indicada a melhor atriz, vestia um Dior Branco, tomara que caia, com apliques prateados. Sua concorrente Michelle Williams foi com um Chanel em cinza-pérola.

Amy Adams, que concorria ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, escolheu um vestido L'Wren Scott, justo e azul escuro, enfeitado com pequenos brilhos prateados.