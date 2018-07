Frente a frente com a escrita

O escritor catalão Enrique Vila-Matas é, hoje, o nome de maior visibilidade da literatura espanhola, graças, paradoxalmente, à antiga mania de desaparecer. Aos 62 anos, o ficcionista tem seu premiado livro Doutor Pasavento lançado pela Cosac Naify, editora que publicou cinco outros títulos seus estreitamente ligados a esse tema da dissolução do autor em sua obra, a começar pelo último, em que Vila-Matas elege como "heroi moral" o escritor suíço Robert Walser (1878-1956). Ele é autor de nove romances, dos quais o mais célebre, Jakob van Gunten, fala de um jovem de ascendência nobre que decide dedicar sua vida a servir humildemente o próximo. Walser morreu aos 78 anos, congelado, na neve, após fugir de um hospital psiquiátrico, onde passou os últimos anos escrevendo em letras minúsculas - invisíveis.

Walser foi redescoberto após sua morte. Elias Canetti condenava os que se aproveitaram de sua literatura para autopromoção. Não é o caso de Vila-Matas. Em Doutor Pasavento, ele fala de um romancista que, para não ir a um encontro em Sevilha, desaparece sem deixar rastro. Em entrevista ao Estado, Vila-Matas diz que esse desaparecimento é mais que um comentário sobre a mania de escritores se refugiarem em altas torres. Ele mesmo foi convidado para participar de um congresso literário à meia-noite, numa montanha dos Alpes, onde o esperavam 30 alemães. Vila-Matas considerou o convite insólito e desistiu.

Preocupado com o destino da literatura, ele acaba de publicar na Europa um livro cujo protagonista é um editor desencantado. Dublinesca será lançado em setembro também pela Cosac Naify, que cedeu um trecho do romance com exclusividade ao Cultura.