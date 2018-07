Frente a múltiplos desafios, Obama inicia segundo mandato

WASHINGTON - Quatro anos depois de fazer história ao se tornar o primeiro presidente negro dos EUA, Barack Obama inicia nesta segunda-feira, 21, seu segundo mandato. Acompanhe o discurso de posse do presidente norte-americano pelo Twitter do Estadão Internacional, a partir das 14h30.

A cerimônia mais modesta preparada para esta segunda-feira reflete as expectativas menores que cercam os próximos quatro anos de Obama no cargo. O desemprego alto, os atritos políticos e as divisões deixadas pela campanha eleitoral de 2012 abalaram o clima de otimismo e esperança que haviam marcado a posse presidencial em 2009 por isso o início do segundo mandato terá menos gente na rua, menos festas populares e menos bailes oficiais.

Ao erguer a mão direita para prestar juramento diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts, em frente ao Capitólio, será a segunda vez que Obama faz isso em menos de 24 horas. No domingo, ele protagonizou uma cerimônia reservada na Casa Branca, cumprindo a exigência constitucional de que a posse ocorra em 20 de janeiro.

Os organizadores da cerimônia, no entanto, consideraram que seria inadequado fazer uma grande atividade popular no fim de semana, e por isso transferiram os principais eventos da posse para o dia seguinte. A expectativa é que até 700 mil pessoas estejam na avenida National Mall para assistir ao segundo juramento de Obama. Isso significa menos de metade da multidão de 1,8 milhão que lotou o local em 2009.

Obama deve usar o discurso de posse para apresentar em termos gerais sua visão para os próximos quatro anos, mas não entrará em detalhes administrativos. O assessor David Plouffe disse que, como a questão orçamentária, a necessidade de elevar o teto de endividamento do governo e a busca dos democratas por um controle mais rígido na venda das armas e por um caminho que permita a legalização de imigrantes clandestinos.

O presidente vê o discurso de posse e o discurso anual do Estado da União, a ser proferido em 12 de fevereiro diante do Congresso, como "um pacote", segundo Plouffe. Por isso, vai preservar detalhes da sua agenda do segundo mandato para o segundo discurso.

Uma pesquisa NBC/Wall Street Journal na semana passada mostrou que 43% dos norte-americanos estão otimistas com os próximos quatro anos, 35% estão pessimistas, e 22% estão divididos.

Na noite de domingo, as autoridades fecharam várias ruas de Washington por causa da cerimônia pública. Barreiras de segurança estavam sendo montadas, e milhares de policiais e agentes da Guarda Nacional começaram a ser mobilizados. A festa da posse também terá música -os cantores James Taylor e Kelly Clarkson vão apresentar canções patrióticas, e Beyoncé entoará o hino nacional.

O vice-presidente Joe Biden, que assim como Obama prestou juramento no domingo, também repetirá o ato na segunda-feira. Os casais Barack e Michelle Obama e Joe e Jill Biden em seguida participarão de um almoço e de um desfile que irá do Congresso à Casa Branca pela avenida Pensilvânia.

As informações são da Reuters