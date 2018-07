Frente fria ameniza o calor em São Paulo Uma frente fria chega ao litoral paulista hoje, trazendo ventos de origem polar e amenizando o calor em São Paulo. As nuvens de chuva desse sistema passam em alto mar e não entram no Estado de São Paulo, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo Meteorologia. Esses ventos frios devem chegar à Grande São Paulo, deixando a temperatura máxima entre os 27º C. No sábado, uma nova frente fria chega a São Paulo e muda o tempo: o calor diminui e há previsão de chuva. Ontem foi registrado calor recorde neste inverno na capital paulista: 30,7°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior, de 29,9°C, havia ocorrido em 17 de agosto. O meteorologista André Madeira, da Climatempo, explica que o calor fora de época se deve, principalmente, ao ar seco, típico da estação.