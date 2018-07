Frente fria causa chuva no Sul do país nesta sexta

As pancadas também ocorrerão na Região Norte do Brasil entre o Acre, o Amazonas, norte de Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, norte do Tocantins e do Maranhão. As chuvas continuam no litoral do Nordeste, principalmente entre Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte.

Sobre o interior do Nordeste, o dia será parcialmente nublado, e com variação de nebulosidade. Nas demais áreas do País, o dia será com predomínio de sol. As temperaturas não terão mudanças significativas. Pela manhã, há condição para a formação de nevoeiro entre Santa Catarina e o Sul de Minas. As informações são do CPTEC.