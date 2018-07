Frente fria causa pancada de chuva em parte do Sudeste

As condições do tempo serão as mesmas entre o Acre, sudeste e sul do Amazonas, Rondônia, noroeste, centro e sudeste de Mato Grosso e sul de Goiás. Nesta área poderá haver temporais localizados. As chuvas devem vir de maneira fraca e isolada, com possíveis aberturas rápidas de sol, entre o oeste e sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e demais regiões de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

No litoral do Rio Grande do Sul o sol aparecerá entre muitas nuvens. No restante do Estado haverá variação de nebulosidade. Nas demais áreas do Amazonas, sudoeste do Pará, Roraima, norte de Mato Grosso e litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, o sol aparecerá mas também haverá pancadas de chuva.

Há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva na faixa norte da Região Nordeste, nordeste do Pará e leste do Acre. Nas demais áreas do País, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. As temperaturas estarão baixas no Sul do Brasil, sul e leste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sudoeste e sul de Mato Grosso. Os índices de umidade relativa do ar poderão ficar abaixo dos 20% entre o norte de Minas Gerais de Goiás, oeste de Bahia, Centro-sul do Tocantins e do Piauí.