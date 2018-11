Frente fria chega à Bahia e já causa morte e estragos A frente fria que causou a série de tragédias no Rio de Janeiro chegou à Bahia na noite de ontem e já provocou uma morte e começou a causar estragos. Na cidade de Prado, 796 quilômetros ao sul de Salvador, a BR-489 foi interditada, depois de duas represas do Córrego da Ribeira do Campinho romperem.