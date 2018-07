Frente fria chega ao Nordeste e deve provocar chuva

O padrão dos ventos em altitude e os ventos úmidos vindos do oceano manterão condições para chuvas no leste do Rio Grande do Sul, com pancadas isoladas no leste catarinense e paranaense. A massa de ar frio continuará atuando em grande parte do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do sul da Região Norte (Acre, sul do Amazonas e Rondônia).

No centro-norte do Amazonas, no Pará, em Roraima e no Amapá haverá pancadas de chuva por conta de uma massa de ar úmida e instável, sendo que no Amapá as chuvas serão favorecidas pelo sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que costuma atuar nestas áreas. As pancadas de chuva são esperadas no Maranhão e no norte do Piauí e do Ceará, com tempo instável no leste do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

São Paulo

O dia de hoje começou com frio e chuviscos na capital paulista por conta de uma massa de ar de origem polar que vai deixar as temperaturas baixas durante a semana, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os ventos que sopram do mar em direção à costa paulista aumentam ainda mais a sensação de frio nos próximos dias.

O dia amanheceu com céu encoberto e temperaturas na casa dos 13ºC. A máxima hoje não passa dos 19ºC e a mínima para a próxima madrugada fica em torno dos 11ºC.

Até amanhã ainda ocorrem chuviscos isolados, principalmente na faixa leste do Estado. A partir da quarta-feira a quantidade de nuvens diminui e as temperaturas ficam mais baixas ainda. Os simuladores numéricos não indicam chuvas até o final de semana.