Frente fria chega ao Sudeste e derruba temperaturas A frente fria que derrubou as temperaturas na região sul do país avança para o sudeste, causando aumento de nebulosidade e chuva no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no leste de São Paulo, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A temperatura máxima em São Paulo não deve ultrapassar os 19 graus, e a mínima, 12 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima pode atingir os 25 graus, e a mínima, 16 graus.