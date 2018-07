Frente fria chega ao Sul do País e provoca temporais Uma frente fria deverá atingir hoje o Sul do País, provocando chuvas, temporais e quedas de temperatura no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Áreas de instabilidade também vão provocar pancadas de chuva, algumas com intensidade forte, na Região Norte e no Maranhão. O tempo ficará instável e com chuva no sul da Bahia.