Frente fria começa a se afastar do País

De acordo com a previsão, as temperaturas estarão baixas no Sul do País e há risco de geada em todo o Rio Grande do Sul, o centro-oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Na faixa leste da Bahia e do Sergipe o dia terá períodos de chuva e muita nebulosidade. No nordeste da Bahia e no Sergipe essas chuvas poderão ter acumulados significativos.

Na faixa leste entre o norte o Espírito Santo e o leste da Bahia o céu terá muitas e chuvas isoladas. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no litoral do Piauí, no norte do Maranhão, no centro-norte do Pará, do Amazonas, em Roraima e no Amapá. No leste do Rio Grande do Norte e de Pernambuco haverá possibilidade de pancadas de chuva. No restante do País o sol aparecerá entre nuvens.