Frente fria deixa dia chuvoso no sul do país

A aproximação de uma frente fria também vai deixar o tempo com chance de chuva forte em grande parte Região Sudeste do País. Essas chuvas poderão ser potencialmente fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no sul e centro-leste de São Paulo e no Estado do Rio.

O calor e a alta umidade do ar deixarão o tempo com condição para pancada de chuva entre o Amazonas, Acre, Amapá e centro-norte do Pará. Na faixa leste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte e entre, Goiás, oeste de Minas, norte do Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato Grosso haverá sol entre poucas nuvens, mas existirá uma pequena chance de chuva fraca e bem isolada no final do dia, nestas localidades.

Nas demais áreas do País haverá predomínio de sol. As temperaturas ficarão mais baixas no Sul e levemente em queda no Estado de São Paulo, segundo o CPTEC.