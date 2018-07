Frente fria deixa dia nublado e chuvoso no Estado de SP A passagem de uma nova frente fria pelo Estado de São Paulo deixa o dia nublado e chuvoso neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje à tarde o tempo pode melhorar por alguns períodos, mas ainda devem ocorrer pancadas de chuva forte com trovoadas, ventos e granizo em pontos isolados. As temperaturas devem cair. Na madrugada de amanhã, os temporais devem ser mais intensos e o dia permanece chuvoso. Entre segunda e quarta-feira, a previsão é de muitas nuvens com chuvas isoladas no Estado. As temperaturas estarão baixas para a época nas regiões sul e leste do Estado.