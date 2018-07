Frente fria deixa o tempo chuvoso no Sudeste do País

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), no nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro, sul e leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo a chance de chuva será maior à noite e o dia será abafado.

O dia ficará nublado na faixa leste da região Nordeste, com chuva fraca no Recôncavo Baiano e rápida e isolada no litoral de Alagoas e Pernambuco.

No noroeste e oeste do Pará, em Roraima, no Amazonas e nas demais áreas do Acre e de Rondônia haverá nebulosidade variável. Dia de sol nas demais áreas do Brasil.

Temperaturas em queda no centro-sul do país. Os ventos estarão intensos no litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina.