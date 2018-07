Frente fria deixa tempo chuvoso no Sul e no Sudeste Uma frente fria deixará o tempo chuvoso no Sul e em parte do Sudeste do Brasil hoje, segundo o Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTec). A chuva poderá ocorrer durante todo o dia em Santa Catarina, no Paraná, na região litorânea de São Paulo e, à tarde, no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro. A temperatura deve ficar entre 16ºC e 22ºC na capital paulista.