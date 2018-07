Frente fria deixa tempo instável no fim de semana em SP

No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria e o sol até aparece entre muitas nuvens, entretanto as temperaturas não sobem muito e as máximas não devem superar os 26ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as condições de chuva persistem, principalmente no período da tarde, quando pode voltar a chover com maior intensidade.

O domingo (12) seguirá com muita nebulosidade e chuvas, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 19ºC e máximas que não devem superar os 26ºC. A continuidade das chuvas e o solo encharcado elevam os riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

O tempo começa a melhorar no início da próxima semana, quando o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas, entretanto ainda há previsão de pancadas de chuva no período das tardes.