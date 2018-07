Frente fria deixa tempo nebuloso no Sudeste

Uma massa de ar seco atua forte no Sul e ganha força no Centro-Oeste. O ar seco deve predominar também sobre a Bahia e no interior do Nordeste. O vento sopra do mar na costa do Maranhão, Piauí e Pará, trazendo muitas nuvens de chuva para o interior do continente.

Em São Paulo, a manhã segue com variação de nebulosidade e temperatura em torno dos 19ºC. Os ventos de sudeste continuam transportando umidade para toda a faixa leste do Estado, diminuindo a sensação térmica. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), para as próximas horas, o predomínio de sol eleva as temperaturas, que devem chegar a 26ºC no início da tarde. Não há previsão de chuvas.