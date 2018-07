Frente fria derruba temperatura; fim de semana será de chuva

A aproximação de uma nova frente fria no Estado de São Paulo deve causar chuva a partir das regiões que fazem divisa com o Estado do Paraná e, nos próximos dias, deixará o tempo instável e com chuva na maior parte de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, as condições meteorológicas permitem o retorno da chuva fraca e isolada na sexta-feira, 13. A madrugada desta quinta-feira teve temperaturas em declínio. No decorrer do dia, no entanto, o sol retorna entre nuvens e as temperaturas voltam a subir. Apesar disso, a Defesa Civil alerta para a ocorrência de fortes rajadas de vento, à noite, nas regiões próximas da divisa com o Estado do Paraná, como Presidente Prudente, Marilia, Itapeva, Registro e Bauru. Na sexta, o dia ainda começará com sol e temperaturas em elevação na maior parte do Estado. No decorrer da tarde, porém, a propagação de uma nova frente fria aumentará a nebulosidade e causará pancadas de chuva na divisa com o Paraná. No sábado, esse sistema frontal provocará nebulosidade e chuvas, na forma de pancadas, no centro e sul do Estado. Na faixa norte, a cobertura de nuvens permanecerá grande, mas são baixas as condições para ocorrência de chuva. No domingo, a frente fria manterá o tempo instável e com chuva, oscilando entre períodos de melhoria. As temperaturas permanecerão baixas em todas as regiões do território paulista.