No período da noite, a frente fria chega à Região Sudeste. Em São Paulo, o dia ficará nublado e pode chover à tarde no leste do Estado e à noite na capital. O calor e umidade provocam pancadas de chuva no Norte do Brasil. O tempo ficará instável no leste da Bahia, Paraíba e de Pernambuco. Nas demais áreas do País, o sol vai predominar e a umidade estará baixa no período da tarde.