Frente fria deve avançar por São Paulo e Rio de Janeiro

O dia também terá chuva no nordeste de Santa Catarina e no leste do Paraná. No centro dos dois Estados, o dia será de muitas nuvens e chuvas isoladas. No leste do Paraná e nordeste catarinense o tempo será de muitas nuvens e chuvas. Máxima de 21ºC em Florianópolis.

No nordeste de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso, a chuva ocorrerá de forma isolada e as temperaturas estarão em declínio. Sol entre poucas nuvens no oeste de Mato Grosso. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul no centro-sul de Mato Grosso e no sul de Goiás do dia será de muitas nuvens e chuva. Máxima de 24ºC em Cuiabá.

No leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco o sol aparece entre variação de nuvens. No norte do Ceará, demais áreas do Rio Grande do Norte e na faixa central da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas haverá sol com variação de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva. Máxima de 32ºC em Salvador.

Em todas as áreas da Região Norte o tempo será de sol com variação de nuvens e pancadas de chuva. Temperaturas estáveis.