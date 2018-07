Frente fria deve causar chuva forte na região Sul Uma frente fria avança hoje principalmente sobre o Sul do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na maior parte dessa região, o tempo ficará nublado e com chuva no decorrer do dia. Em algumas áreas vai chover forte, com raios e rajadas de vento, que estarão fortes no litoral de Santa Catarina e no Estado gaúcho. As temperaturas estarão em gradativo declínio na região Sul.