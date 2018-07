Frente fria deve chegar a SP no fim de semana

No decorrer do dia, o sol deve aparecer elevando as temperaturas que podem atingir os 31ºC. A umidade relativa do ar continua baixa, atingindo índices abaixo dos 30% à tarde. No início da noite, espera-se que a nebulosidade aumente, por conta da aproximação de uma frente fria que está atuando sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná.

Essa frente fria causará chuva de intensidade moderada amanhã nos períodos da manhã e da tarde. Após a passagem da frente fria, haverá declínio considerável das temperaturas, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No domingo, o tempo fica nublado e com chuva durante todo o dia. As temperaturas estarão baixas.