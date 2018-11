Frente fria deve mudar o tempo à tarde em SP Uma frente fria pelo oceano organiza áreas de instabilidade e deve mudar o tempo no decorrer do dia na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Essas áreas de instabilidade aumentam a nebulosidade e causam rajadas moderadas de vento no decorrer do dia, além de provocar chuvas na forma de pancadas que devem se concentrar no período da tarde.