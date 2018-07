Frente fria deve provocar chuva no Sul do País Uma nova frente fria deve atingir o Sul do País hoje e favorecer a ocorrência de chuvas fortes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, informou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No norte do Paraná, no sul e no oeste de São Paulo as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde.