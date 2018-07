Frente fria mantém chuvas fortes no RS A região Sul do Brasil continua com chuvas fortes entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no começo deste domingo, por conta de uma frente fria que está na região, de acordo com informações da Somar Meteorologia. Entre a madrugada de sábado e a manhã de hoje, foram registrados cerca de 39 mm em Tramandaí-RS (30% da média mensal), 34 mm em Porto Alegre-RS (24% da média do mês) e 27 mm em Teutônia-RS e Santa Rosa-RS. Somente em Passo Fundo (RS), o índice acumulado de chuva chegou a 82 mm, metade de toda a chuva esperada para o mês de agosto.