Frente fria mantém condições de chuva no Sul do País A Região Sul do País deve se manter hoje em condições favoráveis para chuva, em razão da propagação de uma frente fria, em grande parte do Rio Grande do Sul, centro-sul e oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as pancadas de chuvas atingirão as demais áreas de Santa Catarina e o leste do Paraná no período da tarde.