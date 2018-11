Frente fria mantém tempo nublado no litoral do País A frente fria que se encontra no Sul e Sudeste do Brasil avançará pelo oceano e vai chegar ao litoral do Nordeste, neste sábado, deixando o tempo fechado e com probabilidades de chuva em toda a extensão litorânea. O mar estará agitado no Sul e Sudeste, com ondas de até 3 metros. O céu estará nublado com chuva isolada na faixa leste do Paraná, de São Paulo e no sul de Minas Gerais.