Frente fria matou animais na Baixada, diz laudo do Ibama

A conclusão foi divulgada ontem pela chefe do escritório regional do Ibama, Ingrid Maria Furlan Oberg, após mais de três horas de reunião com veterinários, biólogos e ambientalistas no Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente (Cepema), ligado à Universidade de São Paulo (USP), em Cubatão.

De acordo com Ingrid, o grupo que monitora o encalhe de animais marinhos não encontrou nenhuma condição além da normal nos exames realizados até agora. "Os exames detalhados, as análises patológicas, só saem daqui a uns 30 dias, mas não há nada que indique uma causa diferente nessas mortes", disse. "Acreditamos que isso ocorreu por causa da frente fria, que acabou trazendo todos de uma vez."

Ingrid afirma que o número de animais que apareceram - 535 pinguins, 28 tartarugas, 6 golfinhos e algumas aves oceânicas, como atobás - é normal para o inverno, quando eles migram da Patagônia para águas mais quentes ao norte.

No caso das tartarugas foram encontrados plásticos no estômago dos animais.

DINAMARCA

Mais de 120 baleias morrem em caçada

Mais de 120 baleias-piloto mortas ontem podiam ser vistas no Porto de Tórshavn, nas Ilhas Faroë, uma província autônoma da Dinamarca entre a Escócia e a Islândia. Todos os anos, grupos da espécie Globicephala melaena passam pela região e são alvo de caçadores. No passado, os pescadores usavam lanças e arpões, mas hoje utilizam equipamentos mais modernos.

SACRIFÍCIO

Gansos serão mortos para evitar acidentes

Autoridades de Nova York planejam matar 170 mil gansos canadenses para evitar acidentes. Foi esse tipo de ave que provocou uma espetacular aterrissagem de um Airbus A320 no Rio Hudson, no ano passado, com 155 pessoas a bordo. Os gansos se chocaram com a aeronave logo após a decolagem. Um documento elaborado por entidades nacionais, estatais e locais diz que Nova York tem cerca de 250 mil gansos canadenses e o objetivo é não superar os 85 mil exemplares. Até agora, 400 foram presos e asfixiados com gás. O documento afirma que eles serão sacrificados com métodos aprovados pela Associação Americana de Medicina Veterinária.

MOBILIZAÇÃO

Embaixadinhas pelo ambiente

Os bons e ruins de bola podem fazer embaixadinhas hoje, às 15 horas, em prol da sustentabilidade. A mobilização será no estádio do Ibirapuera e faz parte do SWU - Começa com Você.