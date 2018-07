Frente fria muda o tempo em SP nesta sexta-feira

As chuvas ocorrem de forma isolada, alternadas com períodos de melhoria. No período da tarde as áreas de instabilidade ganham força e podem provocar pontos de maior intensidade com raios, algumas rajadas de vento e potencial para alagamentos transitáveis.

A frente fria avança em direção ao litoral fluminense, mas ainda causa nebulosidade e chuvas isoladas na capital paulista durante o sábado, 24. O sol aparece entre nuvens com temperaturas variando entre mínimas de 17ºC e máximas que podem chegar aos 26ºC. No domingo, o tempo melhora e o sol volta a predominar com termômetros oscilando entre mínimas de 16ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC. As informações são do CGE.