Frente fria muda tempo em São Paulo no fim de semana Uma frente fria que passa pelo Oceano Atlântico deve mudar o tempo no final do dia de hoje na capital paulista, e deve causar mais nebulosidade e rajadas de vento do que chuvas, que devem ocorrer de forma isolada principalmente entre a noite e a madrugada, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).