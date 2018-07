Frente fria pode provocar temporal na região sudeste

A passagem da frente fria sobre o leste da região sudeste aumentará a Convergência de Umidade o que deixará o dia instável e com chuva no leste, litoral e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, sul e oeste do Rio, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e centro-sul de Goiás.

Em algumas localidades, haverá condição para acumulados significativos de chuva que poderá ser intensa e vir acompanhada de rajadas de ventos, descargas elétricas e não se descarta queda pontual de granizo, segundo o CPTEC.

O tempo também ficará instável em grande parte dos Estados do Norte, Centro-Oeste, e na faixa entre o Maranhão e Paraíba, com muitas nuvens e pancadas de chuvas que poderão ser localmente fortes. Nas demais áreas de São Paulo, norte do Paraná e na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o dia terá sol entre nuvens e chance de pancadas isoladas de chuva.

Na Região Sul, a atuação da massa de ar frio deixará o dia com sol e poucas nuvens em grande parte da região. As temperaturas estarão baixas pela manhã e haverá condição para a formação de geada nas áreas de serra e planalto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As temperaturas também estarão amenas no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nas demais áreas do país o tempo ficará com sol entre poucas nuvens. As informações são do CPTEC.